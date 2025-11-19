На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме назвали карикатурными заявления Лондона о российских кораблях

Депутат Колесник: слова главы МО Британии Хили о «Янтаре» выглядят карикатурно
Владимир Федоренко/РИА Новости

Заявления министра обороны Великобритании Джона Хили о действиях российских кораблей в Балтийском море выглядят карикатурно, поскольку Лондон пытается возложить на Москву ответственность за все свои проблемы. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» высказал депутат Госдумы Андрей Колесник.

Парламентарий отметил, что расположение подводных кабелей в Балтийском море давно известно, а гидрографические суда свободно работают по всему миру. Колесник подчеркнул, что обвинения в адрес России являются элементом информационной войны.

«Они пытаются все на нас свалить. Но уже это выглядит карикатурно. Гидрографические суда ходят по всему миру, никто не воспрепятствует их работе», — заявил депутат.

19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. По словам главы оборонного ведомства, это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

После этого Хили заявил, что отправил британские истребители и фрегат для наблюдения за российским судном.

Ранее в посольстве РФ ответили на заявления Лондона о корабле «Янтарь».

