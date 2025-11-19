На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Британия подняла истребители из-за российского корабля

Министр обороны Великобритании Джон Хили заявил, что отправил британские истребители и фрегат для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь». Его слова передает РИА Новости.

«Я изменил правила ведения боевых действий ВМС, чтобы мы могли более внимательно следить за действиями «Янтаря», когда он находится в наших водах, и у нас есть наготове варианты военных действий», — подчеркнул министр обороны.

По информации Хили, «Янтарь» якобы находится рядом с британскими водами к северу от Шотландии. Министр ранее заявлял, что это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили также обвинил российский экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

В сентябре сообщалось, что военно-морские силы Великобритании наблюдали за прохождением российских военных кораблей через пролив Ла-Манш.

Ранее российские лазеры научили уничтожать дроны.

