Британия пригрозила России из-за корабля «Янтарь»

Министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. Его заявление публикует The Guardian.

По словам главы оборонного ведомства, это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

«Мы видим вас. Мы знаем, что вы делаете. И если «Янтарь» отправится на юг на этой неделе, мы будем готовы», — заявил министр.

В сентябре сообщалось, что военно-морские силы Великобритании проследили за проходом российских военных кораблей через пролив Ла-Манш. По их данным, фрегат HMS Iron Duke и военно-морской вертолет Wildcat были задействованы с целью осуществления наблюдательной деятельности за проходом фрегата «Неустрашимый», а также грузового судна Sparta IV. По информации ВМС Великобритании, всего российские корабли отслеживались с 20 по 23 сентября с участием сил четырех стран НАТО.

Ранее в Британии заявили о предупреждении Владимира Путина Западу.