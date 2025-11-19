В посольстве РФ ответили на заявления Лондона о корабле «Янтарь»

Посольство России ив Лондоне заявило, что слова министра обороны Великобритании о якобы исходящей от российского судна «Янтарь» угрозе способствуют дестабилизации обстановки в Европе. Об этом сообщает ТАСС.

Дипломаты призвали британскую сторону воздерживаться от деструктивных шагов, которые могут создать предпосылки для возникновения новых опасных ситуаций. В посольстве подчеркнули необходимость ответственного подхода к вопросам безопасности.

19 ноября министр обороны Великобритании Джон Хили обратился с открытым предупреждением к России в связи с деятельностью российского корабля «Янтарь» вблизи британских территориальных вод. По словам главы оборонного ведомства, это уже второй случай захода российского судна в воды страны за последний год. Хили обвинил экипаж в картографировании подводных кабелей связи и направлении лазерных лучей на пилотов британских ВВС.

После этого Хили заявил, что отправил британские истребители и фрегат для наблюдения за российским океанографическим судном «Янтарь».

Ранее Великобритания ввела новые санкции против России.