На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Захарова рассказала о мире, в котором хочет жить Россия

Захарова: Россия хочет жить в равноправном мире с моральными устоями
true
true
true
close
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Российская Федерация хочет жить в мире с моральными устоями и равными возможностями для всех стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС на полях медиафорума международного Клуба народного единства.

«Мы хотим жить в мире, <...> когда страны имеют равноправное, истинно равноправное, не только по закону, но еще и по морали, по вопросам нравственности, в культурологическом смысле, в традиционном смысле, имеют равные возможности», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона предлагает мировому сообществу формат общения, который в настоящий момент развивается в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Захарова подчеркнула, что такой мир не является утопией, в отличие от предложенного Западом формата, при котором «все будут одинаковыми» и откажутся от своих национальных интересов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва выступает за диалог, сохранение международного права и многоголосие.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла».

Ранее советник Путина рассказал о неизбежном переходе к многополярности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами