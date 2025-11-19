Российская Федерация хочет жить в мире с моральными устоями и равными возможностями для всех стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с ТАСС на полях медиафорума международного Клуба народного единства.

«Мы хотим жить в мире, <...> когда страны имеют равноправное, истинно равноправное, не только по закону, но еще и по морали, по вопросам нравственности, в культурологическом смысле, в традиционном смысле, имеют равные возможности», — сказала она.

По словам дипломата, российская сторона предлагает мировому сообществу формат общения, который в настоящий момент развивается в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) и БРИКС. Захарова подчеркнула, что такой мир не является утопией, в отличие от предложенного Западом формата, при котором «все будут одинаковыми» и откажутся от своих национальных интересов.

Представитель российского внешнеполитического ведомства добавила, что Москва выступает за диалог, сохранение международного права и многоголосие.

1 сентября президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что многополярный мир уже наступил, а Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС становятся серьезным противовесом Западу. По его мнению, «эта многополярность не просто стучится в двери, она уже пришла».

Ранее советник Путина рассказал о неизбежном переходе к многополярности.