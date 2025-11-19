На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Верховная рада Украины приостановила свою работу из-за коррупционного скандала

Верховная рада приостановила работу на фоне коррупционного скандала на Украине
РИА Новости

Верховная Рада Украины приостановила свою работу на неопределенный срок на фоне коррупционного скандала, связанного с соратником президента Украины Владимира Зеленского, бизнесменом Тимуром Миндичем. Об этом пишет украинское издание «Страна.ua».

Сообщается, что о таком решении заявил спикер парламента Руслан Стефанчук в ходе пленарного заседания.

«Я хочу сообщить, что, согласно решению согласительного совета, мы сейчас переходим в режим консультаций по ситуации, которая сложилась. Поэтому о следующем заседании будем информировать дополнительно», — сказал он.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Позднее имя Зеленского всплыло в обвинительном заключении НАБУ по делу в отношении Миндича. В документе говорится, что бизнесмен воспользовался ситуацией, которая сложилась в период военного положения, а также дружескими отношениями с украинским лидером и чиновниками, чтобы отмывать деньги. По некоторым данным, Зеленский лично одобрял хищения из бюджета.

Ранее политолог дал прогноз о развитии коррупционного скандала на Украине.

