Жителям Украины остается либо прекратить боевые действия и сдаться, либо начать воевать против собственной власти, заявила экс-прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в Telegram-канале.

«Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, «Пир во время чумы», — отметила экс-прокурор Крыма.

В конце октября блогер Сергей Мардан, рассказал, что Поклонская сменила имя Наталья на Радведу. Позже экс-прокурор жестко раскритиковала Мардана за публикацию ее личных данных и подала иск о защите чести и достоинства.

По мнению психотерапевта, смена имени говорит о желинии начать новую жизнь, когда предыдущая становится опасной или скучной. Врач подчеркнул, что такое решение — личное дело каждого взрослого человека, а публичные фигуры иногда меняют свои псевдонимы. Также специалист отметил, что подобный «ребрендинг» может свидетельствовать о стремлении освежить образ.

Ранее в посте Поклонской увидели пропаганду деструктивных культов.