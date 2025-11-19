На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Поклонская дала совет украинцам, как изменить судьбу страны

Поклонская назвала жителям Украины два способа изменить судьбу страны
true
true
true
close
Telegram-канал «Наталья Поклонская»

Жителям Украины остается либо прекратить боевые действия и сдаться, либо начать воевать против собственной власти, заявила экс-прокурор Крыма Радведа (ранее — Наталья) Поклонская в Telegram-канале.

«Веселый и добрый КВНщик из знаменитого «Квартала-95», он же Василий Голобородько, он же Владимир Зеленский, показал мастер-класс по грабежу собственной страны, устроив, так сказать, «Пир во время чумы», — отметила экс-прокурор Крыма.

В конце октября блогер Сергей Мардан, рассказал, что Поклонская сменила имя Наталья на Радведу. Позже экс-прокурор жестко раскритиковала Мардана за публикацию ее личных данных и подала иск о защите чести и достоинства.

По мнению психотерапевта, смена имени говорит о желинии начать новую жизнь, когда предыдущая становится опасной или скучной. Врач подчеркнул, что такое решение — личное дело каждого взрослого человека, а публичные фигуры иногда меняют свои псевдонимы. Также специалист отметил, что подобный «ребрендинг» может свидетельствовать о стремлении освежить образ.

Ранее в посте Поклонской увидели пропаганду деструктивных культов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами