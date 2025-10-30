Психотерапевт допустил, что Поклонская стала Радведой ради новой жизни

Обычно смена имени связана с попыткой начать новую жизнь, заявил газете «Взгляд» врач-психотерапевт Евгений Кульгавчук после того, как советник Генпрокурора РФ Наталья Поклонская стала Радведой.

По мнению эксперта, новую жизнь стремятся начать, когда прежняя стала опасной или неинтересной. Врач отметил, что такое решение — личное дело любого взрослого человека, а публичные люди время от времени меняют псевдонимы. Такой «ребрендинг» может говорить о желании обновить образ.

«Человек может на протяжении жизни искать себя и в разных учениях и религиях. Мода на неоязычество стала появляться в последние годы, для некоторых людей это что-то новое, но с привкусом обращения «к истинным корням», — выразил свое мнение Кульгавчук.

Накануне стало известно, что Поклонская сменила имя на Радведу. Ее новое имя показал блогер Сергей Мардан, который судится с советником Генпрокурора по иску о защите чести и достоинства. По его словам, экс-прокурор Крыма решила разорвать «все связи со столь ненавистным ей христианством» и «носить погоняло персонажа из какой-то онлайн-игры». Поклонская в ответ обвинила Мардана в раскрытии персональных данных.

