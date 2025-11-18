На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде пообещали, что Зеленского «пока еще» не арестуют

Депутат Рады Гончаренко призвал Зеленского вернуться на Украину
true
true
true
close
Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале призвал президента Украины Владимира Зеленского вернуться на территорию республики, где его пока не будут арестовывать.

«Владимир Александрович, ну мы вас уже как [секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема] Умерова скоро ловить будем. Возвращайтесь на Украину. Вас пока еще не арестуют», — написал парламентарий.

Гончаренко добавил, что по возвращении Зеленскому стоит рассказать гражданам, которые за него голосовали, про бизнесмена Тимура Миндича, а также как украинский лидер «украл сотни миллионов долларов» у жителей Украины.

В настоящее время президент Украины находится в зарубежном турне. Зеленский уже посетил Грецию и Францию, 18 ноября глава республики прибыл в Испанию, а 19 ноября он планирует отправиться в Турцию.

Несколькими часами ранее Зеленский заявил, что намерен на этой неделе встретиться с руководством Верховной рады и депутатами правящей фракции «Слуга народа» на фоне коррупционного скандала в стране. Глава государства добавил, что он готовит несколько необходимых законодательных инициатив и принципиальные быстрые решения, необходимые стране.

Ранее Миронов пригрозил «проворовавшемуся» Зеленскому ударом «Орешником».

Новости Украины
