На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Госдума рассмотрит обращение к кабмину об ответе на изъятие активов России

В Госдуму внесли проект постановления об ответе ЕС в случае изъятия активов РФ
true
true
true
close
Depositphotos

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам внес в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству России и Центральному банку РФ заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Европейским союзом решения о незаконном изъятии замороженных активов РФ. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В нем говорится, что Евросоюз уже ввел санкции против России, которые являются абсолютно незаконными с точки зрения международного права, противоречат Уставу ООН, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами — членами ЕС.

«Кроме того, наложение санкций происходит при полном бездействии Всемирной торговой организации, целью деятельности которой должно являться обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке и которая в своей деятельности в соответствии с документами должна опираться на принцип отказа от каких-либо ограничений международной торговли», — сказано в обращении.

Депутаты также напомнили, что Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие 17 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Помимо этого, в документе отмечается, что новое предложение о конфискации российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность ЕС. Предлагаемое государствам — участницам сообщества использование активов РФ для выдачи кредитов не предусматривает каких-либо компенсаций, что «фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение», подчеркивается в документе.

18 ноября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов.

Ранее Минфин России подготовил ответ на случай недружественных действий в отношении активов РФ.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами