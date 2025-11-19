Госдума рассмотрит обращение к кабмину об ответе на изъятие активов России

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам внес в нижнюю палату парламента проект постановления об обращении к премьер-министру Российской Федерации Михаилу Мишустину, в котором депутаты предлагают правительству России и Центральному банку РФ заблаговременно подготовить совместный план ответных действий России в случае принятия Европейским союзом решения о незаконном изъятии замороженных активов РФ. Соответствующий документ был опубликован в электронной базе данных Госдумы.

В нем говорится, что Евросоюз уже ввел санкции против России, которые являются абсолютно незаконными с точки зрения международного права, противоречат Уставу ООН, правилам Всемирной торговой организации, двусторонним соглашениям со странами — членами ЕС.

«Кроме того, наложение санкций происходит при полном бездействии Всемирной торговой организации, целью деятельности которой должно являться обеспечение справедливых условий конкуренции на рынке и которая в своей деятельности в соответствии с документами должна опираться на принцип отказа от каких-либо ограничений международной торговли», — сказано в обращении.

Депутаты также напомнили, что Евросоюз в одностороннем порядке прекратил действие 17 соглашений о поощрении и взаимной защите капиталовложений.

Помимо этого, в документе отмечается, что новое предложение о конфискации российских активов противоречит в том числе нормативным актам, регулирующим деятельность ЕС. Предлагаемое государствам — участницам сообщества использование активов РФ для выдачи кредитов не предусматривает каких-либо компенсаций, что «фактически является незаконным лишением собственности, поэтому в случае реализации такого решения его можно расценивать как откровенное хищение», подчеркивается в документе.

18 ноября постоянный представитель США при НАТО Мэттью Уитакер призвал европейские страны занять более агрессивную позицию в отношении России. По его словам, использование замороженных российских активов для финансирования Украины станет «значительным шагом» в укреплении сокращающегося финансирования в течение нескольких лет в экономическом и военном плане.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен допустила, что Украина в 2026 году окажется в экономическом тупике. В связи с этим она предложила три варианта денежной помощи Киеву, один из которых состоит в изъятии замороженных российских активов.

Ранее Минфин России подготовил ответ на случай недружественных действий в отношении активов РФ.