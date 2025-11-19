DPA: беженцы с Украины в ФРГ будут получать базовое пособие вместо расширенного

Правительство Германии одобрило законопроект, лишающий украинских беженцев, прибывших после 1 апреля 2025 года, расширенных социальных выплат (Bürgergeld). Вместо этого они будут получать базовое пособие как другие просители убежища, сообщает DPA.

Инициатива министра труда Бербель Бас из СДПГ предусматривает, что новые украинские беженцы будут получать €441 в месяц вместо текущих €563. Реформа направлена на ускорение интеграции украинцев на рынке труда.

В Германии находятся около 1,1 млн украинцев, но лишь 35% из них трудоустроены - значительно меньше, чем в Польше (70%) и Чехии (60%). Bürgergeld предоставляет доступ к языковым курсам, медицинскому обслуживанию и услугам центров занятости.

15 ноября издание L'AntiDiplomatico сообщило, что европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола.

Сообщалось также, что в Германии с 1 июля 2026 года вступят в силу новые правила выплаты пособий беженцам с Украины. Как пишет Bild, в рамках новых правил украинским беженцам вместо пособия по безработице будут выплачивать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

