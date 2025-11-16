Идея канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который предложил не выпускать молодежь с Украины и отправлять ее на фронт, схожа с нацистским гитлерюгендом. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мерц сегодня хочет, чтобы на Украине было создано подобие гитлерюгенда», — заявил собеседник агентства.

По мнению Водолацкого, у Мерца, как у потомка генерала СС, в крови остается память о своем предке, который воевал против СССР и уничтожал славян. Водолацкий считает, что сегодня задача у немецкого канцлера, как и у его предка, «максимально уничтожать славянский народ». Для этого, считает спикер, он начал применять методы Гитлера, а именно предлагает одевать подростков в военную форму, давать им оружие и отправлять на линию боевого соприкосновения. Водолацкий подчеркнул, что для украинской молодежи это «билет в один конец».

Водолацкий допускает, что президент Украины Владимир Зеленский может прислушаться к Мерцу, поскольку Германия остается одной из немногих стран Европы, которая продолжает поставлять ВСУ оружие и оказывать финансовую помощь.

По данным газеты Die Welt, Мерц во время телефонного разговора с Зеленским призвал его уделить особое внимание выезду молодых украинцев за границу. По словам канцлера ФРГ, молодежь должна оставаться на родине и проходить службу в своей стране. Одновременно с этим немецкий политик подтвердил намерение правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев права на получение гражданских пособий.

Ранее на Украине предложили установить уголовную ответственность за бегство в РФ.