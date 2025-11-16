На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме обвинили Мерца в стремлении создать на Украине аналог гитлерюгенда

Депутат Водолацкий: Мерц хочет создать на Украине подобие гитлерюгенда
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Идея канцлера ФРГ Фридриха Мерца, который предложил не выпускать молодежь с Украины и отправлять ее на фронт, схожа с нацистским гитлерюгендом. Об этом заявил ТАСС первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

«Мерц сегодня хочет, чтобы на Украине было создано подобие гитлерюгенда», — заявил собеседник агентства.

По мнению Водолацкого, у Мерца, как у потомка генерала СС, в крови остается память о своем предке, который воевал против СССР и уничтожал славян. Водолацкий считает, что сегодня задача у немецкого канцлера, как и у его предка, «максимально уничтожать славянский народ». Для этого, считает спикер, он начал применять методы Гитлера, а именно предлагает одевать подростков в военную форму, давать им оружие и отправлять на линию боевого соприкосновения. Водолацкий подчеркнул, что для украинской молодежи это «билет в один конец».

Водолацкий допускает, что президент Украины Владимир Зеленский может прислушаться к Мерцу, поскольку Германия остается одной из немногих стран Европы, которая продолжает поставлять ВСУ оружие и оказывать финансовую помощь.

По данным газеты Die Welt, Мерц во время телефонного разговора с Зеленским призвал его уделить особое внимание выезду молодых украинцев за границу. По словам канцлера ФРГ, молодежь должна оставаться на родине и проходить службу в своей стране. Одновременно с этим немецкий политик подтвердил намерение правительства Германии лишить определенные группы украинских беженцев права на получение гражданских пособий.

Ранее на Украине предложили установить уголовную ответственность за бегство в РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами