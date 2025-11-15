На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Европа будет высылать украинских беженцев Киеву

L'AntiDiplomatico: ЕС выдаст украинских беженцев Киеву через Интерпол
true
true
true
close
РИА Новости

Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова украинского политолога Александра Семченко. Тот сообщил, что подобная схема уже работает в Польше, Франции и Германии.

Сообщалось также, что в Германии с 1 июля 2026 года вступят в силу новые правила выплаты пособий беженцам с Украины. Как пишет Bild, в рамках новых правил украинским беженцам вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут выплачивать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

До этого в Берлине закроют крупный центр приема беженцев из Украины. Он расположен в здании бывшего аэропорта «Тегель», который был переоборудован под прием беженцев. Помещение планируют закрыть до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что власти Латвии пересмотрят программу поддержки беженцев из Украины.

