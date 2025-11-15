Европейские страны разработали стратегию по высылке украинских беженцев на родину посредством Интерпола. Об этом сообщает L'AntiDiplomatico.

«Интерпол помогает Киеву обвинять украинских беженцев по всей Европе в вымышленных преступлениях, чтобы депортировать их и отправить на фронт», — говорится в сообщении.

Издание приводит слова украинского политолога Александра Семченко. Тот сообщил, что подобная схема уже работает в Польше, Франции и Германии.

Сообщалось также, что в Германии с 1 июля 2026 года вступят в силу новые правила выплаты пособий беженцам с Украины. Как пишет Bild, в рамках новых правил украинским беженцам вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут выплачивать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

До этого в Берлине закроют крупный центр приема беженцев из Украины. Он расположен в здании бывшего аэропорта «Тегель», который был переоборудован под прием беженцев. Помещение планируют закрыть до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что власти Латвии пересмотрят программу поддержки беженцев из Украины.