В Германии введут новые правила выплаты пособий беженцам с Украины

Bild: в ФРГ в 2026 году вступят в силу новые правила выплаты пособий украинцам

В Германии с 1 июля 2026 года вступят в силу новые правила выплаты пособий беженцам с Украины. Об этом сообщила газета Bild со ссылкой на свои источники.

«Новое правило вступит в силу 1 июля 2026 года и будет действовать задним числом — с апреля 2025 года. Однако уже принятые решения по выплате пособия будут действовать до конца сентября 2026 года, когда завершится переход на новую систему выплат», — говорится в материале.

Издание уточнило, что в рамках новых правил украинским беженцам вместо пособия по безработице (Bürgergeld) будут выплачивать меньшее по размеру пособие для просителей убежища.

При этом дата 1 апреля 2025 года стала компромиссной, следует из материала. Планировалось, что таким образом власти Германии смогут исключить украинцев из числа граждан, получающих пособий. Однако муниципалитеты и земли столкнулись с сопротивлением из-за слишком сложного процесса, отметили журналисты.

13 ноября Bild сообщала, что власти Германии достигли компромисса по вопросу лишения части беженцев с Украины так называемых гражданских пособий. Размер поддержки на одного человека составлял от €506 до €563. Для подростков в возрасте 15–18 лет эта сумма достигала €471. В целом размер гражданского пособия превышает базовую материальную помощь, составляющую €460, на €103.

Ранее в Чехии заявили о двукратном росте притока беженцев с Украины.