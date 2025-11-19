Депутаты от партии Зеленского призвали к переговорам о коалиционном правительстве

Депутаты от партии лидера Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» призвали немедленно приступить к переговорам о создании коалиционного правительства при участии всех политических сил, присутствующих в Верховной раде. Об этом заявил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) украинский депутат Никита Потураев.

«Для восстановления доверия граждан Украины и наших международных партнеров к государству мы призываем немедленно начать переговоры между всеми проукраинскими фракциями и группами в Верховной раде Украины о создании коалиции национальной стойкости», — говорится в сообщении.

Парламентарий подчеркнул, что это заявление было сделано от лица представителей фракции президента Украины. При этом в публикации не уточняется количество членов «Слуги народа», поддержавших инициативу.

17 ноября оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров. Там отметили, что коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе.

По мнению нардепа Украины Алексея Гончаренко, от создания коалиционного правительства больше всего выигрывают нардепы «Слуги народа», так как «у них хоть какие-то появятся представители в правительстве, потому что сейчас их у них нет вообще».

Ранее в Раде сообщили, что в «Слуге народа» назревает бунт депутатов, требующих отставки Ермака.