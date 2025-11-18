На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде заявили, что Зеленский решил уволить главу своего офиса

Депутат Рады Гончаренко: Зеленский 20 ноября уволит Ермака
Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский президент Владимир Зеленский в четверг, 20 ноября, может отправить в отставку главу своего офиса Андрея Ермака. Об этом заявил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в своем Telegram-канале.

«В Раде говорят о том, что в четверг Зеленский уволит Ермака», — написал он.

По его словам, возможным кандидатом на замену главы офиса президента является экс-посол Украины в США Оксана Маркарова.

Накануне оппозиционные украинские партии «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от президента Украины Владимира Зеленского отправить в отставку главу его офиса Андрея Ермака и кабинет министров.

«Коррумпированный коллективный кабмин должен уйти в отставку в полном составе», — заявила «Европейская солидарность».

По мнению Гончаренко, от создания коалиционного правительства больше всего выигрывают нардепы «Слуги народа», так как «у них хоть какие-то появятся представители в правительстве, потому что сейчас их у них нет вообще».

Ранее в Раде сообщили, что в «Слуге народа» назревает бунт депутатов, требующих отставки Ермака.

Новости Украины
