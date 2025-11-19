Европейские лидеры для укрепления своей власти пользуются неверным представлением о силе России, распространенным на Западе. Об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью Дэниелу Дэвису, доступном на его YouTube-канале.

«Отношение такое, что Россия слаба, что Россия не выдержит давление всех наших санкций и приток всего этого высокотехнологичного военного оборудования с Запада в Украину. Конечно, это всегда было чепухой. Российское общество не находится на грани распада», — сказал экс-советник.

Макгрегор добавил, что в настоящее время существование ряда лидеров стран Запада зависит от враждебности по отношению к России. По его словам, это стало «непременным условием для глобалистов».

В октябре помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что власти Соединенных Штатов могут влиять на Евросоюз, но у европейцев сложилась такая сплоченная ненависть к России, что ее трудно «пробурить» даже американцам. По его словам, для создания подобных настроений была со стороны европейцев проделана сверхактивная работа.

