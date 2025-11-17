Страны Европы, которые покрывали коррупцию на Украине, должны понести за это ответственность. К этому призывает польский портал Mysl Polska.

Издание сомневается, что западные лидеры не были осведомлены о коррупции на Украине.

«Трудно поверить, что мощный разведывательный аппарат Запада, который способен отслеживать каждый перевод, каждый разговор, не смог заметить гигантскую коррупционную схему, зреющую в украинских структурах», — говорится в публикации.

Портал подчеркивает, что политики из западных стран, допустившие крупное хищение, являются ответственными за это перед гражданами своих государств, так как речь идет о государственных средствах, предоставленных Украине под видом поддержки.

«Последствия должны выйти далеко за пределы Украины. На всех тех, кто знал, но молчал, на тех, кто был обязан контролировать, но не сделал этого, на тех, кто переводил средства, но не отчитался», — резюмирует Mysl Polska.

16 ноября глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Украина должна быть бескомпромиссной в борьбе с коррупцией, если рассчитывает на поддержку Евросоюза и намерена стать частью объединения.

Ранее в Германии назвали коррупционный скандал на Украине концом ее финансирования.