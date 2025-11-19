На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Эксперт раскрыл, почему Зеленский стоит в стороне на обложке The Economist-2026

Политолог Матюшенков: обложка The Economist указывает на ослабление Украины
IMAGO/Andreas Stroh/Global Look Press

Политолог Дмитрий Матюшенков в интервью Tsargrad.tv обратил внимание на расстановку мировых лидеров на обложке-пророчестве журнала The Economist на 2026 год. По его словам, изображение указывает на два противоборствующих лагеря: в одном из них президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин, а в другом — глава Белого дома Дональд Трамп и украинский лидер Владимир Зеленский.

«Интересно, что Зеленский изображен в углу, окруженный взрывами, что может символизировать ослабление его позиций и возможное изменение украинской повестки», — считает Матюшенков.

The Economist

Он также указал на то, что европейские политики на переднем плане обложки вообще отсутствуют. Примечательно, что все лица нарисованы схематично, что подчеркивает: важна не отдельная личность, а представитель государства, добавил эксперт.

Главный посыл иллюстрации, по его мнению, — мир перестал быть однополярным, он фрагментирован на сферы влияния. То, что пытался остановить Запад, произошло, отметил Матюшенков.

Ранее эксперт оценил изображение Моди на обложке The Еconomist.

