«Констатация фактов»: политолог об обложке-пророчестве The Ecоnomist на 2026 год

Политолог Матюшенков: новая обложка The Ecоnomist указывает на многополярный мир
The Economist

Политолог Дмитрий Матюшенков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал новую обложку-предсказание от журнала The Ecоnomist на 2026 год. Эксперт обратил внимание, что изображение разделено на синие и красные тона, что указывает на противостояние двух полюсов, борющихся за право определять будущее. Об этом же, по его словам, свидетельствует расстановка изображений мировых лидеров — президента России Владимира Путина, главы Белого дома Дональда Трампа, председателя КНР Си Цзиньпина, премьер-министра Индии Нарендры Моди и других.

Главный посыл иллюстрации — мир перестал быть однополярным, он фрагментирован на сферы влияния. То, что пытался остановить Запад, произошло, подчеркнул Матюшенков.

«Многополярный мир уже здесь, и он гораздо более хаотичен и непредсказуем, чем ожидалось год назад. Если обложка 2025 года еще пыталась предупредить о надвигающихся кризисах, то обложка 2026 года констатирует их реальность. Особенно важно отметить смещение фокуса: если в 2025 году основное внимание уделялось США и их внутренним проблемам, то в 2026 году акцент сместился на глобальные структурные изменения», — сказал он.

Политолог Данила Гуреев в свою очередь сделал вывод, что общая концепция обложки The Ecоnomist на 2026 год — милитаризация. Он указал на два танка, изображенных на противоположных сторонах рисунка, и скрещенные мечи в центре. Видны и современные тренды — гонка вооружений: спутники, ракеты, роботы.

Кроме того, по его словам, не стоит забывать о торговле, которая сегодня тоже выступает в качестве оружия. Ее символизирует контейнеровоз с торчащими пушками.

Ранее экономист спрогнозировал средний курс доллара в 2026 году.

