«Уводят в сторону». В Госдуме оценили появление нового плана Трампа по Украине

Позиция России по условиям урегулирования конфликта на Украине с момента встречи президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не изменилась, требования Москвы и понимание мирного соглашения известны. Об этом «Газете.Ru» заявила депутат Светлана Журова, комментируя данные, что США совместно с РФ разрабатывают новый мирный план по Украине.

«Я бы назвала все происходящее политическими качелями. То есть несколько дней назад они [США] обсуждали законопроект, касающийся введения санкций против стран, которые помогают России. На этом фоне многие страны-партнеры России встрепенулись, потому что многим не нравится, что опять организуется какая-то конфронтация, которая бизнес-кругам особо не нужна. Тут же быстренько уводят в сторону к другим новостям», — сказала Журова.

Делается упор на то, что «никакой конфронтации не будет, а разработка мирного плана в самом разгаре», отметила депутат. Она также указала на публикации о визите Зеленского в Турцию. По ее словам, «риторика сперва обостряется, и тут же смягчается.

Журова призвала спокойно наблюдать за ситуацией, поскольку Россия знает, чего хочет. Странам Запада также нужно договориться между собой, поэтому самое правильное – «набраться терпения, выдержки, и сохранять свою позицию», констатировала парламентарий.

До этого портал Axios сообщал, что администрация Дональда Трампа разрабатывает новый 28-пунктный план урегулирования по Украине и ведет закрытые консультации с Россией. Утверждается, что документ обсуждали Стив Уиткофф и Кирилл Дмитриев, а Вашингтон довел ключевые идеи до Киева и Европы.

