Ермак: делегация с Зеленским прибыла в Турцию работать над прекращением огня

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация во главе с Владимиром Зеленским прибыла в Турцию, где будет работать над прекращением огня в конфликте с Россией. Публикация появилась в его Telegram-канале.

Он подчеркнул, что «все запланированные встречи проходят по расписанию и в рабочей атмосфере». Ермак указал, что находится в постоянном контакте с представителями администрации Дональда Трампа, в частности со Стивом Уиткоффом.

Вместе с США Украина планирует работать над прекращением огня и достижения «справедливого и устойчивого мира», отметил политик.

При этом обозреватель британского журнала The Economist Оливер Кэрролл сообщал, что запланированные на 19 ноября в Турции переговоры между Стивом Андреем и Ермаком отменены. Собеседники журналиста сказали ему, что Уиткофф, договариваясь о встрече с Ермаком, возможно, не знал, «в какой скандал вляпался».

Накануне Зеленский заявил, что 19 ноября планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта.

Ранее в Совфеде заявили о закипании «политического котла» в Киеве.