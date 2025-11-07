Украинца осудили за подготовку подрыва машины главы Запорожской области

ФСБ РФ: готовившего теракт против главы Запорожской области осудили на 10 лет

Мужчину, готовившего подрыв автомобиля главы Запорожской области и теракты против российских военнослужащих, приговорили к 10 годам лишения свободы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления Федеральной службы безопасности (ФСБ) РФ по Республике Крым и Севастополю.

В ведомстве рассказали, что на скамье подсудимых оказался гражданин Украины Павел Чибисов 1964 года рождения. Мужчину задержали в Севастополе, а затем против него было возбуждено уголовное дело по статьям о приготовлении к террористическому акту и незаконном хранении взрывчатых веществ.

По данным следствия, Чибисов установил контакт с представителем Сил специальных операций Вооруженных сил Украины. Куратор передал ему координаты схрона с самодельными взрывными устройствами, которые мужчина должен был использовать для подрыва машин российских военнослужащих и главы Запорожской области.

«Южный окружной военный суд (город Ростов-на-Дону) признал гражданина Украины виновным и назначил наказание в виде 10 лет лишения свободы в колонии строгого режима, а также штрафа в размере 300 тыс. рублей», — отметили в пресс-службе.

Там добавили, что сторона защиты пыталась обжаловать приговор. Однако апелляционные инстанции оставили решение Южного окружного военного суда без изменений.

