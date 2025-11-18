Россия хочет в 2026 году провести альтернативный чемпионат мира по футболу

Российский футбольный союз (РФС) хочет в 2026 году провести альтернативный чемпионат мира по футболу, сообщает Sport24 со ссылкой на 365Scores.

РФС хочет привлечь к участию в турнире сборные, которые не сумели отобраться на чемпионат мира, который пройдет летом 2026 года в США, Канаде и Мексике.

Отмечается, что РФС хочет оказать давление на Конгресс ФИФА, чтобы добиться снятия санкций и участия в отборочном турнире чемпионата мира-2030.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.

Ранее молодежная сборная России по футболу выиграла международный турнир.