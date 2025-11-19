На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле сообщили, что в графике Путина нет дат, связанных с испытаниями нового Су-75

Песков: в графике Путина нет мероприятий по испытаниям Су-75 Checkmate
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в рабочем графике Владимира Путина пока нет мероприятий, связанных с испытаниями легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate.

Он пояснил, что это связано с отсутствием точных дат первого полета.

Первый полет, по предварительным данным, может состояться в начале 2026 года.

До этого начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан рассказал, что первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года. По его словам, истребитель уже находится в цеху, его дорабатывают. Также существуют определенные планы по срокам, заключил Богдан.

Сам истребитель пятого поколения Checkmate (Су-75) был впервые показан на МАКС-2021, а затем представлен зарубежной аудитории на Dubai Airshow 2021. Гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев ранее отмечал, что платформа Checkmate может использоваться для совместной разработки нового истребителя с зарубежными партнерами.

Ранее в России сравнили истребители Су-57 и F-35.

