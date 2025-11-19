В России сравнили истребители Су-57 и F-35

Истребитель пятого поколения Су-57 по качеству не уступает американскому аналогу F-35. Об этом заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» (в нее входит «Рособоронэкспорт») Сергей Чемезов в ходе выставки Dubai Airshow 2025, передает РИА Новости.

«F-35, конечно, намного дороже нашего, у нас подешевле. Но по качеству, я думаю, что он нисколько не уступает», — сказал он.

По словам гендиректора «Ростеха», задачи заменить F-35 на внешнем рынке у России не стоит. Чемезов отметил, что «это дело вкуса», поскольку если кто-то хочет приобрести F-35, то он имеет на то право.

Накануне начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан рассказал, что первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года. По его словам, истребитель уже находится в цеху, его дорабатывают. Также существуют определенные планы по срокам, заключил Богдан.

Среди характеристик самолета числятся малозаметность, малая стоимость летного часа, а также открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность». Предполагается, что стоимость самолета будет находиться в пределах $25–30 млн, что может в перспективе стать весьма конкурентоспособной ценой на мировом рынке. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе раскрыли «темную тайну» российского Су-75.