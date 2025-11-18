Стало известно, когда состоится первый полет истребителя Checkmate

Первый полет истребителя Checkmate состоится в начале 2026 года

Первый полет легкого истребителя пятого поколения Су-75 Checkmate состоится в начале 2026 года. Об этом в эфире Первого канала рассказал начальник летной службы компании «Сухой» «ОКБ Сухого» Герой России Сергей Богдан.

По его словам, истребитель уже находится в цеху, его дорабатывают. Также существуют определенные планы по срокам, добавил Богдан.

«Поэтому, с Божьей помощью, должно состояться достаточно скоро», — рассказал летчик.

Легкий тактический самолет Су-75 Checkmate разрабатывается ОКБ имени П.О. Сухого для возможного экспорта в Индию, страны Ближнего Востока, Азиатско-Тихоокеанского региона, Латинской Америки. Макет самолета был представлен 20 июля 2021 года на авиасалоне МАКС-2021. Зарубежная премьера (тоже в виде макета) состоялась в том же году на выставке Dubai Airshow.

К характерным чертам самолета относится малозаметность, малая стоимость летного часа, открытая архитектура и высокие показатели по критерию «стоимость-эффективность». Предполагается, что стоимость самолета будет находиться в пределах $25-30 млн, что может в перспективе стать весьма конкурентоспособной ценой на мировом рынке.

