В Кремле отреагировали на коррупционный скандал в Киеве

Песков заявил о токсичности украинских властей на фоне коррупционного скандала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге с журналистами прокомментировал ситуацию вокруг коррупционного скандала на Украине.

Он заявил, что, по оценке Кремля, происходящее демонстрирует «токсичность киевского режима», которую уже ощущают в Европе. Песков добавил, что вокруг темы заметно «много суетливых действий», и предложил дождаться дальнейшего развития событий.

Накануне агентство УНИАН сообщило, что депутаты партии «Европейская солидарность» во главе с Петром Порошенко заблокировали трибуну Верховной рады, потребовав отставки украинского правительства. Аналогичное требование озвучила и «Батькивщина» Юлии Тимошенко.

Политический кризис разворачивается на фоне масштабного коррупционного дела в энергетике. Оппозиционные украинские депутаты и общественные активисты предполагают, что к скандалу могут быть причастны представители окружения Владимира Зеленского и, возможно, сам президент. Правоохранительные органы официальных выводов пока не сделали.

Журнал The Economist писал, что Зеленский был «ошеломлен» объемом предъявленных обвинений, которые затронули как членов правительства, так и его давнего соратника Тимура Миндича.

