Польша закрыла два аэропорта в связи с угрозой атаки беспилотников

Польша временно закрыла два аэропорта после подъема в воздух истребителей

Два аэропорта в Жешуве и Люблине на юго-востоке Польши временно закрыты после подъема в воздух самолетов-истребителей на границе с Украиной. Об этом сообщило Польское агентство воздушного транспорта в соцсети X.

Отмечается, что соответствующая мера была принята для обеспечения свободы действий военной авиации.

Утром 19 ноября Оперативное командование польских вооруженных сил сообщило, что истребители Польши и НАТО были подняты в небо над республикой в связи с угрозой атаки беспилотников на Украине.

В конце сентября агентство Bloomberg сообщило, что европейские послы на встрече в Москве заявили о готовности сбивать российские самолеты и дроны, если они войдут в воздушное пространство стран НАТО. До этого о праве альянса сбивать истребители и беспилотники РФ говорил президент США Дональд Трамп, его позицию поддержал генсек НАТО Марк Рютте. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Рютте заявил, что НАТО якобы 50 лет наблюдает «вторжения» самолетов СССР и России.