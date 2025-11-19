На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Совфеде заявили о закипании «политического котла» в Киеве

Сенатор Карасин: политический котел в Киеве начинает закипать из-за коррупции
Алексей Дружинин/РИА Новости

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин заявил, что «политический котел» в Киеве начинает «закипать» на фоне коррупционного скандала на Украине. Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

Он указал на «суетливые попытки Киева выйти из глубокого коррупционно-политического кризиса, связанного с масштабным воровством переводимых туда Западом миллиардов долларов».

В центре скандала оказалась фигура президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего окружения, в том числе главы ОП Андрея Ермака, указал сенатор. Ермак отправился в Лондон для встречи с посолом Валерием Залужным и, вероятно, речь пойдет о его возвращении на Украину в качестве премьера, предположил Карасин.

«Словом, политический котел в Киеве начал закипать. На Западе лихорадочно прикидывают варианты», — констатировал он.

Накануне экс-советник офиса президента Алексей Арестович заявил, что череда скандалов на Украине и вскрытие коррупции в высших эшелонах власти республики являются частью процесса по снятию Владимира Зеленского с должности главы государства и начала транзита власти.

Ранее экс-нардеп заявил, что Ермак контролировал денежные переводы лидерам Евросоюза.

