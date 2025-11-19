В Турции заявили, что рассчитывают на диалог с Россией по Украине

Турция рассчитывает на продолжение контактов с Россией по вопросу урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил в интервью РИА Новости турецкий дипломатический источник.

По его словам, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган традиционно продолжает свою телефонную дипломатию по урегулированию конфликтов. Украинская тема остается в центре внешнеполитической повестки турецкого лидера, отметил собеседник агентства.

Поэтому вероятность того, что по итогам переговоров президента Украины Владимира Зеленского с Эрдоганом состоятся контакты и с российской стороной, достаточно высока, на каком уровне — неизвестно, рассказал дипломатический источник.

19 ноября Зеленский прибыл в Анкару для участия в переговорах с Эрдоганом и спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом. Перед своей поездкой украинский лидер заявлял, что хочет активизировать переговорный процесс и возобновить обмен пленными между Киевом и Москвой.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что представители России не будут участвовать в предстоящих переговорах Украины и США в Турции.

Ранее дипломат заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной в Стамбуле.