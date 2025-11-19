Глава МИД Турции может лично сообщить России об итогах переговоров с Зеленским

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично сообщить России об итогах переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским в Анкаре. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

В среду Зеленский отправится в Турцию, чтобы встретиться с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом и спецпредставителем США Стивом Виткоффом.

«Турция сыграла посредническую роль в конфликте, организовав предыдущие переговоры между Украиной и Россией. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан может лично доложить о результатах переговоров Москве, которая никого не направляет на встречу, если будет достигнут положительный результат, включая возможность обмена пленными», — сказал источник агентства.

Накануне украинский лидер заявил, что готовится активизировать переговоры о мире. Для этого он едет в Турцию. Туда также направляется спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В Кремле сообщили, что российская сторона на этих переговорах присутствовать не будет. Там также заявили, что Москва не получала предложений о возобновлении процесса.

Ранее сообщалось, что США ведут тайные переговоры о мире.