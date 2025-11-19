На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Крыму национализировали большую часть активов украинских олигархов

Константинов: большинство активов украинских олигархов в Крыму национализировано
true
true
true
close
Damira/Shutterstock/FOTODOM

Большинство активов украинских олигархов на территории Крыма уже выявлено и национализировано. Об этом РИА Новости сообщил председатель крымского парламента Владимир Константинов.

«Идет активная работа по выявлению и национализации. Большую часть работы уже проделали», — сказал он.

По словам парламентария, выявлением имущества тех олигархов, которые пытались скрыть активы или переоформить их на аффилированные структуры, занимается антитеррористическая комиссия.

13 ноября глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что власти с начала текущего года направили на благоустройство республики почти 7 млрд рублей, полученных от национализации имущества украинских граждан. По его словам, в 2025 году на полуострове за счет полученных от национализации средств реализуется около 1000 объектов.

В апреле этого года санаторий «Ай-Даниль», собственником которого был украинский бизнесмен Ринат Ахметов, перешел в собственность России. Предприниматель считается богатейшим человеком Украины. По версии Forbes, его состояние оценивается в $7,9 млрд.

Ранее в Крыму продали с торгов 25 объектов украинских бизнесменов и политиков.

