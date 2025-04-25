В Крыму национализировали бывший санаторий богатейшего бизнесмена Украины

Санаторий «Ай-Даниль», собственником которого был украинский бизнесмен Ринат Ахметов, перешел в собственность государства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на выписки Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).

Согласно данным ЕГРН, предыдущим собственником санатория было ООО «Санаторно-курортный оздоровительный комплекс (СКОК) «Ай-Даниль». При этом в ноябре 2024 года компания передала имущество трем физическим лицам. Их данные в выписках не уточняются.

Как следует из документов, права физических лиц на санаторий были прекращены 4 декабря. После этого комплекс передали под управление федерального казенного предприятия (ФКП) «Ясень».

Одним из владельцев санатория был Ахметов. Предприниматель считается богатейшим человеком Украины. По версии Forbes, его состояние оценивается в $7,9 млрд.

В феврале глава парламента Крыма Владимир Константинов сообщил, что государственный совет полуострова утвердил новый список имущества украинских олигархов и политиков, попадающего под национализацию. Речь идет о переходе в собственность государства порядка 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан, недружественных России.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.