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Украинские бизнесмены и политики потеряли 25 объектов в Крыму

В Крыму продали с торгов 25 объектов украинских бизнесменов и политиков
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Unsplash

За первые полугода 2025 года в Крыму на торгах реализовано 25 национализированных объектов украинских предпринимателей и политиков, об этом сообщил глава парламента республики Крым Владимир Константинов.

По его словам, сумма поступлений в бюджет республики превысила 2,2 млрд рублей, вырученные средства идут на развитие региона, поддержку бойцов СВО и их семей.

Кроме того, Константинов подчеркнул, что доходы от продажи национализированных активов «служат на благо Крыма и крымчан».

В феврале политик сообщил, что государственный совет полуострова утвердил новый список имущества украинских бизнесменов и политиков, попадающего под национализацию. Речь идет о переходе в собственность государства порядка 720 объектов недвижимости и предприятий иностранных граждан, недружественных России.

В апреле этого года санаторий «Ай-Даниль», собственником которого был украинский бизнесмен Ринат Ахметов, перешел в собственность государства. Предприниматель считается богатейшим человеком Украины. По версии Forbes, его состояние оценивается в $7,9 млрд.

Ранее украинские олигархи лишились своих самых крупных активов в Крыму.

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