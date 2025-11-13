В Крыму сообщили об использовании средств от национализации для благоустройства

Аксенов: в Крыму на благоустройство выделили 6,9 млрд рублей от национализации

Власти Крыма с начала текущего года направили на благоустройство республики почти 7 млрд рублей, полученных от национализации имущества украинских граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в 2025 году в Крыму за счет полученных от национализации средств реализуется около 1000 объектов.

«Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое», — уточнил Аксенов.

19 октября председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что власти республики продолжают процесс выявления и национализации оставшихся активов украинских олигархов. Он обратил внимание, что с осени 2022 года региональный парламент принял серию решений о национализации имущества нескольких политиков и бизнесменов с Украины, связанных с руководством этой страны и участвующих в недружественных действиях против России. При этом контроль за выявлением соответствующих активов осуществляет антитеррористическая комиссия, добавил законодатель.

Ранее в Крыму продали с торгов 25 объектов украинских бизнесменов и политиков.