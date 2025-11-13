На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Крыму сообщили об использовании средств от национализации для благоустройства

Аксенов: в Крыму на благоустройство выделили 6,9 млрд рублей от национализации
true
true
true
close
Константин Михальчевский/РИА «Новости»

Власти Крыма с начала текущего года направили на благоустройство республики почти 7 млрд рублей, полученных от национализации имущества украинских граждан. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Сергей Аксенов.

По его словам, в 2025 году в Крыму за счет полученных от национализации средств реализуется около 1000 объектов.

«Мы направили 6,9 млрд рублей на благоустройство, на придомовые территории, учреждения культуры, спортивные объекты, сети водоснабжения и другое», — уточнил Аксенов.

19 октября председатель крымского парламента Владимир Константинов сообщил, что власти республики продолжают процесс выявления и национализации оставшихся активов украинских олигархов. Он обратил внимание, что с осени 2022 года региональный парламент принял серию решений о национализации имущества нескольких политиков и бизнесменов с Украины, связанных с руководством этой страны и участвующих в недружественных действиях против России. При этом контроль за выявлением соответствующих активов осуществляет антитеррористическая комиссия, добавил законодатель.

Ранее в Крыму продали с торгов 25 объектов украинских бизнесменов и политиков.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами