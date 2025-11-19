США и «евротройка» представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

Reuters: США и три страны Европы представили МАГАТЭ проект резолюции по Ирану

США и «евротройка» (Франция, Германия, Великобритания) представили совету управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проект резолюции, в котором потребовали предоставить доступ к ядерным объектам Ирана и его запасам обогащенного урана. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, проект с высокой долей вероятности будет принят уже 19 ноября.

16 ноября замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран не намерен более обсуждать вопросы, касающиеся иранской ядерной программы с «евротройкой». По его словам, данное решение было принято после того, как Франция, Германия и Великобритания попытались задействовать механизм snapback, предусматривающий восстановление антииранских санкций Совета Безопасности Организации Объединенных Наций.

19 сентября Совбез ООН отклонил резолюцию о продлении отмены санкций против Ирана. Против принятия проекта резолюции выступили представители Соединенных Штатов, Франции, Великобритании, Греции, Дании, Сомали, Панамы, Словении и Сьерра-Леоне. Россия, Китай, Пакистан и Алжир поддерживали отмену санкций.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров счел возмутительными попытки Запада возобновить санкции против Ирана.