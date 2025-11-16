На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Орбан предсказал скорое завершение конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о близости достижения мира на Украине
true
true
true
close
MTI/PM Office/Zoltan Fischer/Pool/Reuters

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. Такое заявление он сделал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, опубликованном на YouTube.

По мнению Орбана, для достижения мира необходима единая позиция Запада. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — заявил Орбан, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Глава венгерского правительства подтвердил свою убежденность в невозможности победить Россию как ядерную державу. Он также выразил мнение, что странам НАТО не следует опасаться нападения со стороны РФ, поскольку в области обычных вооружений альянс имеет преимущество.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке.

Ранее глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт.

Все новости на тему:
Переговоры о мире на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами