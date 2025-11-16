Орбан предсказал скорое завершение конфликта на Украине

Премьер Венгрии Орбан заявил о близости достижения мира на Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан считает, что вооруженный конфликт на Украине завершится в ближайшей перспективе. Такое заявление он сделал в интервью генеральному директору медиагруппы Axel Springer Матиасу Дёпфнеру, опубликованном на YouTube.

По мнению Орбана, для достижения мира необходима единая позиция Запада. При этом он отметил, что президент США Дональд Трамп предпринимает усилия для установления мира, в то время как лидеры ЕС подталкивают Украину к продолжению боевых действий.

«Думаю, что мы очень близки к достижению мира», — заявил Орбан, отвечая на вопрос о перспективах урегулирования украинского конфликта.

Глава венгерского правительства подтвердил свою убежденность в невозможности победить Россию как ядерную державу. Он также выразил мнение, что странам НАТО не следует опасаться нападения со стороны РФ, поскольку в области обычных вооружений альянс имеет преимущество.

До этого глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что конфликт России и Украины сейчас ближе всего к приостановке.

Ранее глава МИД Турции раскрыл, сколько Европа потратила на украинский конфликт.