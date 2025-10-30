СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

WP: кандидат Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с Россией

Выдвинутый президентом Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру после того, как стало известно о его родственных связях с российским бизнесменом. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что 30 октября Макферран должен был выступить на слушаниях по утверждению в должности перед сенатом.

В ответ на запросы WP о связях Макферрана с Россией в Белом доме заявили, что он принял решение отозвать свою кандидатуру.

По оценкам правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, которое обладает доступом к конфиденциальным данным компаний США и управляет многомиллиардным финансированием экспортных операций.

Отмечается, что Макферран предположительно женат на Елене Шатировой, дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров занимает руководящую позицию в инвестиционном фонде «Росконгресса».

В августе администрация президента США приняла решение отстранить от должности доктора Сьюзан Монарес, меньше месяца возглавлявшую Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в Белом доме призвали члена совета управляющих ФРС уйти в отпуск.