На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ: кандидат Трампа отказался от должности из-за связей с Россией

WP: кандидат Трампа Макферран отказался от должности из-за связей с Россией
true
true
true
close
Export-Import Bank of the United States

Выдвинутый президентом Дональдом Трампом на должность первого вице-президента Экспортно-импортного банка США Брайс Макферран отозвал свою кандидатуру после того, как стало известно о его родственных связях с российским бизнесменом. Об этом сообщает The Washington Post.

В публикации отмечается, что 30 октября Макферран должен был выступить на слушаниях по утверждению в должности перед сенатом.

В ответ на запросы WP о связях Макферрана с Россией в Белом доме заявили, что он принял решение отозвать свою кандидатуру.

По оценкам правительственных экспертов по этике, семейные связи Макферрана создают риски конфликта интересов в ведомстве, которое обладает доступом к конфиденциальным данным компаний США и управляет многомиллиардным финансированием экспортных операций.

Отмечается, что Макферран предположительно женат на Елене Шатировой, дочери бывшего сенатора Совета Федерации Сергея Шатирова. Его шурин Александр Шатиров занимает руководящую позицию в инвестиционном фонде «Росконгресса».

В августе администрация президента США приняла решение отстранить от должности доктора Сьюзан Монарес, меньше месяца возглавлявшую Центры по контролю и профилактике заболеваний.

Ранее в Белом доме призвали члена совета управляющих ФРС уйти в отпуск.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами