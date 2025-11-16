Министр финансов США рассказал, когда американцы почувствуют рост доходов

Американцы ощутят реальный рост доходов в следующем году, заявил в эфире Fox News глава минфина США Скотт Бессент.

Министр ожидает, что в первые два квартала 2026-го кривая инфляции пойдет на спад, а кривая реальных доходов ускорится.

«Когда эти две линии пересекутся, американцы это почувствуют», — сказал глава минфина.

В начале ноября Бессент говорил о том, что американская экономика частично находится в рецессии. По его словам, она переживает переходный период. Есть сектора в рецессии, а есть те, которые могут войти в рецессию.

Тогда же глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл предупреждал, что в США может ускориться инфляция на фоне введения Вашингтоном новых пошлин. При этом он допустил, что эффект от них может быть краткосрочным.

Ранее Трамп назвал «дураками» противников его пошлин.