В Кремле заявили, что коррупционный скандал не является внутренним делом Украины

Коррупционный скандал на Украине нельзя считать внутренним делом республики. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с репортером ВГТРК Павлом Зарубиным.

«Вряд ли в данном случае это внутреннее дело Украины. Вы спросите почему? Деньги-то внешние. Воруют — внутри, деньги — внешние», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что сложившаяся ситуация вряд ли будет считаться внутренним делом для европейских и американских налогоплательщиков.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал бизнесмен Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником президента Украины Владимира Зеленского и его «кошельком».

Ранее глава МИД Литвы нашел необычный способ борьбы с коррупцией на Украине.