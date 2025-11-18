МИД Украины ответил на обвинения сограждан в диверсии в Польше

МИД Украины переложил ответственность на РФ за диверсию своих граждан в Польше

Министерство иностранных дел Украины ответило на заявление премьера Дональда Туска о том, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. Публикация появилась на сайте внешнеполитического ведомства республики.

Там решительно осудили диверсию, однако заявили, что Россия якобы умышленно вербует людей с паспортами Украины для совершения гибридных атак и диверсий в Европе.

«Россия пытается переложить вину за свои преступления на украинцев. Но мы убеждены, что партнеры Украины прекрасно понимают, что источником таких диверсий является именно РФ», — говорится в тексте публикации.

МИД Украины утверждает, что события в Польше якобы подтверждают гибридную войну России против Европы. Киев пообещал оказывать всю необходимую помощь польским властям, чтобы противостоять «таким преступным действиям в будущем».

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа.

18 ноября Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

