Песков указал на «примечательный факт» при диверсии на железной дороге в Польше

Песков счел примечательным факт, что к диверсии в Польше вновь причастны украинцы

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «примечательным» факт, что в диверсии на железной дороге в Польше вновь принимали участие граждане Украины. В интервью журналисту Павлу Зарубину он призвал поляков, немцев и французов задуматься над этим вопросом.

«Сам тот факт, что фигурируют граждане Украины в актах саботажа и терроризма в отношении объектов критической инфраструктуры примечателен», — сказал Песков.

Днем 17 ноября в Польше повредили железную дорогу до Украины. По данным радиостанции RMF24, через линию электропередачи была переброшена цепь, что привело к короткому замыканию. Премьер-министр страны Дональд Туск заявил, что, возможно, речь идет об акте диверсии. Такое же мнение выразил и заместитель министра внутренних дел и администрации Мацей Душчик. Он отметил, что последнее время Польша сталкивается с различными видами саботажа.

18 ноября Туск заявил, что взрыв на железнодорожной линии в Польше совершили граждане Украины. По его словам, к инциденту причастны два человека.

