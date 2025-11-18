Эксперт допустил, что США попытаются «надавать» на Зеленского на переговорах в Турции

Политолог Суслов: на переговорах в Турции США попробуют «надавить» на Зеленского

США в ходе переговоров в Турции попытаются «надавать» на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом ТАСС заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ, эксперт клуба «Валдай» Дмитрий Суслов.

«Я думаю, что переговоры будут заключаться в давлении на Зеленского со стороны [спецпосланника президента США по миротворческим миссиям Стивена] Уиткоффа в первую очередь по вопросу территориальных уступок в пользу России со стороны Зеленского», — сказал эксперт.

Суслов добавил, что США также могут использовать для давления коррупционный скандал на Украине. По его словам, Вашингтон может принудить украинского лидера к гибкости, иначе он «будет политически уничтожен» посредством распространения компромата.

18 ноября Зеленский заявил, что Украина готовится активизировать переговоры о мире. Для этого он едет в Турцию. Туда также направляется Уиткофф. Российская сторона на этих переговорах присутствовать не будет, сообщили в Кремле. Более того, Москва не получала предложений о возобновлении процесса. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

