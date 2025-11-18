В Госдуме рассказали, почему Зеленский заговорил о переговорах с Россией

Депутат Чепа: Зеленский пошел на переговоры, чтобы украинцы забыли о коррупции

Украинский лидер Владимир Зеленский встретится в Турции со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и думает о возобновлении диалога с РФ, чтобы «переключить акцент внимания» украинцев с коррупционного скандала в стране. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Понятно, что его к этому толкают и Соединенные Штаты Америки, и во многом сейчас подталкивает каким-то образом Европа, понимая тяжесть ситуации. Дальше, что подталкивает, это события на фронтах. Они очень негативно сказываются. И следующее, что его подталкивает, это коррупционный скандал», — отметил парламентарий.

По словам Чепы, Зеленскому нужно, чтобы коррупционный скандал на Украине «не разрастался», а для этого «надо переключить акцент внимания всех».

«Это может быть либо резкие действия на фронтах, либо вот какой-то процесс переговоров», — подытожил депутат.

18 ноября Зеленский сообщил, что завтра планирует провести ряд встреч в Турции для подготовки к возобновлению переговоров с Россией. Он добавил, что Киев всеми силами приближает окончание конфликта.

Уиткофф посетит Турцию 19 ноября, где примет участие в переговорах с Зеленским.

Украинский лидер поедет в Турцию на переговоры с США в условиях продолжающегося коррупционного скандала.

10 ноября НАБУ сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Тимур Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

Ранее Лавров сообщил о готовности Путина принять американскую концепцию по Украине.