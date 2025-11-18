Политолог назвала последствия отставки Ермака

Отставка главы офиса президента Украины Андрея Ермака ослабит правящую партию «Слуга народа», а часть управленческих функций перейдет к ее оппонентам. Такое предположение в беседе с газетой «Взгляд» высказала политолог Лариса Шеслер.

Она напомнила, что «псевдооппозиционные» партии «Голос» и «Европейская солидарность», возглавляемая экс-президентом Украины Петром Порошенко (внесен в РФ в список террористов и экстремистов), в последние годы находились под постоянным давлением. Порошенко при этом отличается расчетливостью и злопамятностью.

«Он видит, что настало время отобрать у [президента Украины Владимира] Зеленского часть властных полномочий, и эти планы имеют под собой почву. Запад вполне может инициировать отставку Ермака для улучшения общественно–политического фона на Украине», — считает эксперт.

Накануне «Европейская солидарность» и «Голос» потребовали от Зеленского отправить в отставку Ермака и кабинет министров.

Из заявления «Голоса» следует, что причиной для подобных требований стал коррупционный скандал вокруг бизнесмена Тимура Миндича. В партии подчеркнули, что последствия подобного явления могут быть катастрофическими для украинской государственности.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей. Одним из главных подозреваемых стал Миндич, который считается ближайшим соратником Зеленского и его «кошельком».

В антикоррупционных органах Украины заявили, что Зеленского ждет день расплаты.