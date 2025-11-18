Госдума приняла во II чтении законопроект о пересмотре НДС

ГД приняла в II чтении законопроект о пересмотре ставки НДС с 20% до 22%

Государственная дума (ГД) приняла во втором чтении законопроект о пересмотре с 1 января 2026 года ставки НДС с 20% до 22% с сохранением льготной ставки в 10% для всех социально значимых товаров. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

В проекте говорится, что льготная ставка сохранится на продукты питания, лекарства, медицинскую продукцию, товары для детей, а также издания периодической печати и книги. В ходе второго чтения из перечня товаров, облагаемых по льготной ставке, исключили молокосодержащие продукты с заменителем молочного жира. Они будут облагаться по ставке 22%.

Кроме того, законопроект предполагает введение моратория на привлечение к ответственности малых и средних предпринимателей, которые при переходе на новую систему НДС в 2026 году допустят какие-либо нарушения.

До этого премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство учло предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малых и средних предприятий (МСП), а также патентной системе. По его словам, российские власти предлагают сделать изменения по порогам уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) малым и средним бизнесом поэтапными.

24 сентября Минфин России предложил уменьшить порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. По достижении этой планки компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны платить НДС.

