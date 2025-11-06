На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В правительстве заявили, что учли предложения по налоговой системе

Мишустин: кабмин учел предложения по налоговой системе, в том числе по УСН
Дмитрий Астахов/РИА Новости

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство учло предложения по налоговой системе, в том числе по упрощенной системе налогообложения (УСН) для малых и средних предприятий (МСП), а также патентной системе. Об этом сообщает ТАСС.

По словам премьера, российские власти предлагают сделать изменения по порогам уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) малым и средним бизнесом поэтапными. Мишустин уточнил, что порог выручки для уплаты НДС такими предприятиями будет снижаться в период с 2026 по 2028 годы до 20 млн, 15 млн и 10 млн рублей соответственно.

24 сентября Минфин России предложил уменьшить порог доходов для малого и среднего бизнеса с 60 млн до 10 млн рублей. По достижении этой планки компании, использующие упрощенную систему налогообложения, будут обязаны платить НДС.

Позднее ведомство представило проект бюджета на 2026 год, в котором заложены изменения в Налоговый кодекс. Согласно документу, со следующего года ставка НДС вырастет на 2 процентных пункта и составит 22%. Кроме того, планируется введение новой системы налогообложения букмекеров: налог на игорный бизнес составит 5% от принятых ставок, а налог на прибыль — 25%.

Ранее налоговая в Москве начала проверять скрытые доходы неработающих.

