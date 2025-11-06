Налоговая в Москве начала проверять скрытые доходы неработающих

Глава управления Федеральной налоговой службы (ФНС) по Москве Марина Третьякова заявила, что в 2025 году были инициированы мероприятия в отношении трудоспособных неработающих жителей столицы, которые не отражают свои доходы для налогообложения. Об этом сообщается на сайте ФНС.

Проверки касаются трудоспособных жителей Москвы, которые официально не трудоустроены и не декларируют свои доходы для налогообложения. Третьякова подчеркнула, что вопрос проведения таких мероприятий будет находиться на постоянном контроле с учетом актуальности и социальной значимости проблемы нелегальных трудовых отношений, создаваемых ею риски в сфере рынка труда и возможных потерях доходов бюджета.

6 ноября стало известно, что Федеральная служба безопасности зафиксировала факт уклонения руководством Калужской табачной фабрики от уплаты налогов на сумму свыше 1 млрд рублей. В спецслужбе отметили, что табачный рынок является значительным источником пополнения бюджета, однако некоторые компании систематически используют противоправные схемы, скрывая реальные объемы выпускаемой продукции.

Ранее стало известно, почему россияне должны платить налог при продаже квартиры.