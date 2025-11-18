На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин оценил работу российских ледоколов в Арктике

Путин: ледоколы Арктика, Сибирь, Урал, Якутия успешно несут вахту в Арктике
true
true
true
close
Гавриил Григоров/РИА Новости

Атомные ледоколы «Арктика», «Сибирь», «Урал», «Якутия» успешно несут вахту в Арктике. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, пишет РИА Новости.

«Первые четыре ледокола — головной ледокол «Арктика» и три серийных судна: «Сибирь», «Урал», «Якутия» — уже успешно несут вахту в арктических водах, обеспечивают проводку грузов по трассам Северного морского пути», — сказал российский лидер в рамках церемонии закладки атомного ледокола «Сталинград».

В ходе мероприятия генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Андрей Пучков заявил, что Россия вышла на строительство самой большой в истории серии из семи ледоколов.

12 сентября 2025 года американское издание The National Interest писало, что российский ледокол «Иван Папанин», переданный Военно-морскому флоту РФ 5 сентября, оснащен оружием для противодействия кораблям противника. Корабль был заложен в 2017 году и спущен на воду в 2019-м. Он может развивать скорость до 18 узлов и преодолевать ледяные преграды толщиной более 1,5 метра. Кроме того, планируется строительство еще трех кораблей аналогичного проекта 23550.

Ранее верфи трех стран объединились ради строительства ледоколов для США.

